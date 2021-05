Colombia: sindaco di Cali chiede dimissioni di tutto il suo gabinetto, "necessarie trasformazioni reali" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo lunedì il presidente della Colombia, Ivan Duque, aveva disposto l'invio della Forza pubblica nelle strade per rimuovere, nel rispetto del principio di "proporzionalità", i blocchi stradali eretti in più punti del paese nel seno delle proteste anti governative in atto da venti giorni. "Il nostro paese prevede il fondamento costituzionale per la protesta pacifica, che viene garantita e che lo stato per primo deve permettere di sviluppare", ha detto il presidente, avvertendo però della presenza di blocchi "che hanno danneggiato milioni di cittadini". Iniziative, ha specificato Duque in un discorso trasmesso in diretta televisiva, che hanno colpito non solo la mobilità interna, ma messo anche a rischio "le forniture alimentari di intere città". "Non esiste in Colombia nessun diritto a interrompere le vie pubbliche, nessun diritto a danneggiare i diritti degli altri. Ho dato istruzioni alla Forza pubblica perché sblocchi le strade nel paese, in un lavoro congiunto con sindaci e governatori, e nella stretta osservanza dei diritti umani", ha rimarcato Duque. (segue) (Vec)