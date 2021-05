Balcani: vertice Brdo-Brioni, dichiarazione congiunta per ribadire allargamento Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader presenti oggi a Brdo pri Kranju al vertice Brdo-Brioni adotteranno una dichiarazione congiunta per ribadire l'importanza del processo di allargamento dell'Unione europea verso i Balcani occidentali. E' quanto riferisce la stampa slovena, ricordando che a questo proposito il presidente sloveno Borut Pahor ha preparato il vertice incontrando gli omologhi dei Paesi della regione. Lo scorso settembre Pahor ha incontrato il capo di Stato macedone, Stevo Pendarovski, mentre a marzo si è recato in Bosnia Erzegovina per dei colloqui con gli esponenti della presidenza tripartita. Il 5 maggio ha incontrato il presidente montenegrino Milo Djukanovic a Podgorica e successivamente il presidente albanese Ilir Meta a Tirana. E' seguito un incontro, il 14 maggio, con la presidente del Kosovo Vjosa Osmani e successivamente con il presidente serbo Aleksandar Vucic. Pahor ha infine avuto un colloquio con il capo dello Stato croato e co-promotore dell'iniziativa, Zoran Milanovic. Il decimo vertice si sarebbe dovuto svolgere lo scorso anno, ma è stato rimandato sia in primavera che in autunno a causa della pandemia di Covid-19. (segue) (Seb)