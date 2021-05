Kosovo: premier Kurti, in 55 giorni di governo poste le basi per i progressi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In 55 giorni il governo del Kosovo ha fatto molto lavoro, che ha posto le basi per i progressi che arriveranno nei prossimi quattro anni. Lo ha dichiarato il premier kosovaro Albin Kurti nel discorso con cui oggi ha presentato davanti al Parlamento di Pristina il programma dell'esecutivo da lui guidato. "Oggi abbiamo una maggioranza parlamentare, un governo ed una presidenza in linea con le loro posizioni", ha dichiarato Kurti, dopo aver evidenziato il successo delle misure prese dall'esecutivo per contrastare la pandemia del Covid-19. (segue) (Alt)