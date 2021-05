Kosovo: premier Kurti, in 55 giorni di governo poste le basi per i progressi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Kurti, il programma del governo è fondato sull'obiettivo di "costruire una società in cui ognuno ottenga quanto meriti". Il premier kosovaro si è detto pronto a collaborare con i leader dei partiti dell'opposizione in politica estera, in particolare per quanto riguarda il dialogo con la Serbia. "Puntiamo ad unirci sulle questioni su cui possiamo trovare consenso", ha dichiarato Kurti aggiungendo: "Possiamo essere in disaccordo su molte questioni, ma cerchiamo di concordare sul dialogo con la Serbia". (Alt)