- La giudice Gresa Caka-Nimani è stata eletta presidente della Corte costituzionale del Kosovo. Lo riferisce la stampa di Pristina. Giudice della Corte costituzionale kosovara dal dicembre 2015, Caka-Nimani è stata in precedenza parte della squadra dell'ufficio per la democrazia presso l'Agenzia Usa per lo sviluppo internazionale (Usaid).(Alt)