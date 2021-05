Africa: concluso vertice di Parigi, partecipanti concordano rimozione dei brevetti sui vaccini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Macron ha poi spiegato che tra le decisioni prese a breve termine è stata confermata la "moratoria sugli interessi principali del debito detenuto di paesi del G20 sul 2020 e il 2021". A questa si aggiunge "il consolidamento di un nuovo quadro comune per la ristrutturazione del debito", ha proseguito il presidente francese. "È un test per la credibilità di questo quadro comune che permetterà una nuova ristrutturazione del debito e per la prima volta permette di farlo con tutti i creditori attorno al tavolo. Per la prima volta avete l'Europa, gli Stati Uniti e la Cina insieme che decidono di trattare le loro relazioni con l'Africa", ha affermato Macron, ribadendo poi la decisione di emettere diritti speciali di prelievo (Dsp) da 650 miliardi di dollari, un'iniziativa che permetterà alla comunità internazionale di apportare "quello che oggi l'Africa non ha se paragonata con Stati Uniti, l'Europa e la Cina, e cioè un mix monetario e di bilancio che permetta di rispondere a breve termine alla crisi", ha dichiarato il presidente francese. (segue) (Res)