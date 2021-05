Africa: concluso vertice di Parigi, partecipanti concordano rimozione dei brevetti sui vaccini (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Africa, si è poi detto convinto Macron, non ci sarà la massima ripresa economica "se non ci sarà una vera strategia sanitaria coerente che passa per la vaccinazione" contro il Covid-19. Questo "perché tutti i Paesi africani per la loro crescita dipendono dalla loro integrazione regionale, dalla loro integrazione nel continente africano e dall'integrazione ad economie non africane e quindi alla libera circolazione e al libero movimento di persone e di beni", ha detto Macron. "Il vaccino è la sola buona soluzione per l'Africa", ha ribadito il presidente. Secondo Macron la "grande ingiustizia" di questa epidemia consiste nel fatto che "i Paesi più ricchi hanno potuto avere una risposta che costava più cara che è stata la chiusura delle loro economie e delle loro società". I Paesi poveri, invece, non hanno avuto i mezzi pe applicare questa strategia", ha affermato il capo dello Stato francese. (segue) (Res)