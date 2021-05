Africa: concluso vertice di Parigi, partecipanti concordano rimozione dei brevetti sui vaccini (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il capo di Stato della Repubblica democratica del Congo (Rdc) e presidente di turno dell'Unione africana, Felix Tshisekedi, le conclusioni del vertice di oggi "non resteranno lettera morta" ma saranno il punto di partenza per promuovere in Africa un cambiamento di paradigma. "Questo non è un forum che resterà lettera morta, a partire da ora ci metteremo al lavoro sugli obiettivi", ha detto Tshisekedi, accogliendo con favore l'iniziativa di promuovere l'imprenditorialità giovanile - primo passo per rassicurare gli investitori - e proponendo di tenere un primo incontro su questo tema a Kinshasa durante la sua presidenza Ua. Tshisekedi si è quindi detto sulla stessa linea del presidente francese Emmanuel Macron, che ha ringraziato per l'opportunità di confronto offerta e per un risultato capace di "mettere insieme Cina, Stati Uniti e Unione europea nel guardare nella stessa direzione". Tshisekedi ha quindi definito positivamente l'obiettivo dei 100 miliardi proposto e ha sottolineato la necessità di integrare i Paesi africani ai mercati finanziari classici, per risollevarne la reputazione internazionale e garantire un accesso alla pari di tutti i Paesi globali. "Da parte nostra, come Paesi africani ci impegneremo a realizzare gli obiettivi e di lottare contro gli anti valori come la corruzione o il riciclaggio di denaro, abbiamo bisogno di migliorare la governance", ha detto il presidente di turno dell'Ua, confessando inoltre di essere "preoccupato, come africano", sugli obiettivi vaccinali a causa di una "scarsa mobilitazione da parte dei cittadini a questo proposito". (segue) (Res)