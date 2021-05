Africa: concluso vertice di Parigi, partecipanti concordano rimozione dei brevetti sui vaccini (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla stessa lunghezza d'onda il presidente del Senegal, Macky Sall, per il quale dal vertice odierno è emerso un cambio di paradigma per il continente. "Ora siamo nella fase della costruzione, bisogna lavorare insieme. Abbiamo responsabilità comuni, in particolare sulla sicurezza sanitaria", ha sottolineato Sall, ricordando che ad oggi meno del 3 per cento dei cittadini africani sono stati vaccinati contro il Covid e che le nuove varianti minacciano il continente africano e non solo, di qui la necessità di una revisione della fornitura dei vaccini. "Oggi abbiamo deciso di attuare misure concrete, abbiamo bisogno di rafforzare l'iniziativa Covax, che è un'iniziativa lodevole ma insufficiente, servono altri meccanismi. Dobbiamo rimuovere gli ostacoli alla produzione di vaccini in Africa", ha detto il presidente senegalese, ricordando che alcuni Paesi come Sudafrica e Ruanda sono già impegnati in questo processo. Nel corso del vertice, ha poi aggiunto Sall, la questione dei diritti speciali di prelievo ha occupato larga parte dei colloqui. "Se non c’è ripresa economica il terrorismo rischia di distruggere il continente africano. Serve un cambiamento. Quella di oggi è una nuova ripartenza, un 'New Deal' per la crescita e la pace nel continente africano, poiché la pace e la crescita vanno di pari passo", ha concluso Sall. (segue) (Res)