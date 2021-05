Africa: concluso vertice di Parigi, partecipanti concordano rimozione dei brevetti sui vaccini (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vertice di oggi, ha annunciato da parte sua la direttrice del Fondo monetario internazionale (Fmi), Kristalina Georgieva, ha concordato l'obiettivo di raggiungere l'obiettivo del 40 per cento di persone vaccinate nel continente entro il 2021 e del 60 per cento entro metà 2022. "Abbiamo deciso di riallocare quest’anno le dosi di vaccini in eccesso (circa 500 milioni) ai Paesi che ne hanno bisogno e di aumentare di almeno un miliardo di dosi la produzione dei vaccini entro il 2022"; ha sottolineato Georgieva, che ha poi annunciato che nel corso del summit è stato deciso di condonare il debito di Ciad, Zambia ed Etiopia. "Bisogna usare questa crisi come opportunità per migliorare la qualità degli investimenti. Le nostre economie sono state devastate dal Covid, per questo serve costruire le fondamenta per un mondo più resiliente agli shock", ha aggiunto. Già in mattinata Georgieva aveva annunciato l'obiettivo dei 650 miliardi di dollari in diritti speciali di prelievo, sottolineando la necessità di far sì che la crescita africana torni ai livelli pre-Covid. "Servono più investimenti pubblici e privati in Africa e possiamo riuscirci mobilizzando finanziamenti tramite le organizzazioni internazionali, i donatori bilaterali e, ovviamente, i Paesi stessi. La crescita e la stabilità in Africa significa prosperità e stabilità per tutti noi", ha aggiunto. (segue) (Res)