Africa: concluso vertice di Parigi, partecipanti concordano rimozione dei brevetti sui vaccini (8)

- Secondo le statistiche più autorevoli, nel 2040 l’Africa avrà una forza lavoro superiore alla Cina (500 milioni di persone oggi, 1,1 miliardi previsti nel 2040), esiste quindi l’esigenza di creare almeno fra i 10 ed i 15 milioni di posti di lavoro all’anno, attraverso una crescita economica media del continente fra il 6 e il 7 per cento. A tal fine, nel corso della conferenza è stato ribadito l’auspicio di un maggiore impegno finanziario internazionale nel favorire la connettività digitale e l’accesso alle energie rinnovabili in Africa. Obiettivo del vertice è stato quello di unire gli sforzi della comunità internazionale nel sostegno alle economie africane, esposte a molteplici criticità nell’attuale situazione pandemica: l’incremento delle spese sanitarie, la contrazione del mercato delle materie prime, degli investimenti diretti esteri, delle rimesse dall’estero e del turismo costituiscono i principali fattori di crisi, oltre all’indebitamento estero del continente. Al crollo del prodotto interno lordo (Pil) vanno inoltre aggiunti gli effetti sul piano della sicurezza alimentare e dell’istruzione. La Banca mondiale stima nel 2020 un calo del 3,7 per cento del Pil aggregato e del 6,1 per cento di quello pro capite, facendo entrare il continente in recessione per la prima volta da 25 anni a questa parte. (Res)