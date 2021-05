Vaccini: Moratti, non abbiamo bisogno di open day, agende piene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non abbiamo bisogno di open day anche perché non abbiamo vaccini sufficienti, le nostre agende sono piene fino a fine maggio”. Lo ha detto la vice presidente della Regione Lombardia e assessore al welfare Letizia Moratti intervenendo a Sky tg 24 rispondendo alla domanda se anche la Lombardia farà gli open day per i maturandi. “Lo vedremo man mano che la campagna arriverà verso quelle fasce di età – ha spiegato Moratti – per il momento abbiamo adesioni altissime di tutte le fasce di età a cui abbiamo aperto. Ci porremo questo problema man mano che la campagna proseguirà”. Portando l'esempio dell'hub di Brescia visitato oggi insieme al presidente Mattarella, la vice presidente ha sottolineato che quella struttura “potrebbe somministrare 10mila dosi al giorno, oggi è obbligata a stare a tremila al giorno. Non abbiamo bisogno di open day perché non abbiamo vaccini sufficienti”.(Rem)