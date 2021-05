Argentina: indetto sciopero di 24 ore dei produttori di carne contro annuncio governo su sospensione export (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sebbene la misura non sia ancora stata ufficializzata attraverso un decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, il governo Fernandez aveva anticipato questo lunedì nel corso di una riunione con rappresentanti del Consorzio di esportatori di carne (Abc) la decisione di voler sospendere per 30 giorni le esportazioni di carne bovina. In una successiva nota del ministero dello Sviluppo, la decisione di sospendere delle esportazioni veniva giustificata "come conseguenza dell'aumento sostenuto del prezzo della carne bovina sul mercato interno" e messa nel contesto "dell'attuazione di una serie di misure di emergenza". La nota del governo precisava inoltre che nel trascorso dei trenta giorni si sarebbe provveduto quindi a "organizzare il funzionamento del settore, limitare le pratiche speculative, migliorare la tracciabilità delle esportazioni ed evitare l'evasione fiscale nel commercio estero". "Mentre queste misure vengono attuate, le esportazioni di carne bovina saranno limitate per un periodo di 30 giorni", concludeva quindi il comunicato, senza tuttavia fornire una data di inizio della misura. (segue) (Abu)