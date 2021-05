© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho sempre ritenuto il vincolo dei due mandati" posto dal Movimento 5 stelle "un modo per contrastare la politica professionistica, credo che due mandati siano più che sufficienti" quindi il vincolo "secondo me sì" deve restare. Lo ha detto Alessandro Di Battista, ex del M5s, intervenendo alla trasmissione Carta bianca su Rai 3. (Rer)