Medio Oriente: fonti stampa, possibile tregua Israele-Hamas entro giovedì (2)

- La riunione odierna del Consiglio di Sicurezza dell'Onu sulla situazione a Gaza si è conclusa nuovamente senza alcun risultato. Lo riferisce il quotidiano “The Times of Israel”, citando "quattro diplomatici” coinvolti nella sessione a porte chiuse di oggi, la quarta in nove giorni. Nel precedente incontro dell’organismo, gli Stati Uniti hanno bloccato una dichiarazione congiunta volta a chiedere un cessate il fuoco. Durante la riunione a porte chiuse, l'ambasciatrice statunitense all'Onu, Linda Thomas-Greenfield, ha difeso la posizione dell'amministrazione Usa. Secondo Washington, infatti, una dichiarazione congiunta del Consiglio di Sicurezza non avrebbe aiutato ad allentare la tensione sul campo. La convocazione stessa del Consiglio, secondo le autorità statunitensi, è un’iniziativa sufficiente ad assicurare l’interessamento della comunità internazionale. (Res)