Medio Oriente: Hamas smentisce indiscrezioni su imminente cessate il fuoco

- Il partito-milizia palestinese Hamas, che controlla la Striscia di Gaza, ha smentito le indiscrezioni di stampa secondo le quali un cessate un fuoco con Israele potrebbe entrare in vigore a partire da questo giovedì. “Non è vero quanto riferito da media nemici, secondo cui Hamas ha accettato un cessate il fuoco per giovedì, e non sono stati raggiunti accordi o tempi specifici per la tregua", afferma in una dichiarazione Izzat al Rishq, membro della leadership di Hamas. "Gli sforzi per coordinare un cessate il fuoco - guidato da Nazioni Unite, Egitto, Qatar e altri paesi - sono in corso", prosegue al Rishq."Pur sottolineando che gli sforzi e i contatti dei mediatori sono seri e continui, le richieste della nostra gente sono chiare e ben note", prosegue il leader palestinese. (Res)