Covid: decreto pubblicato in Gazzetta ufficiale

- E' stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto legge approvato ieri in Consiglio dei ministri sulle nuove misure per il contenimento del Covid-19. Il decreto entra in vigore "il giorno stesso della sua pubblicazione". Il coprifuoco viene dunque spostato alle 23, anziché alle 22, mentre un'ordinanza del ministero della Salute potrà stabilire limiti orari al coprifuoco diversi da quelli stabiliti dal nuovo decreto legge "per eventi di particolare rilevanza", si legge nel testo.(Rin)