Vaccini: Moratti, poterli considerare tra parametri per aperture sarebbe positivo

- “Poter considerare anche i vaccini”, tra i parametri per le riaperture, “sarebbe per la Lombardia molto positivo: noi abbiamo somministrato 4,9 milioni di dosi, giovedì raggiungeremo 5 milioni di dosi. Se il governo e l'Europa ci dessero i vaccini saremmo in grado di vaccinare tutta la popolazione lombarda che ha aderito alla campagna vaccinale, con la situazione attuale ci arriveremo al 30 agosto”. Lo ha detto la vice presidente della Regione Lombardia e assessore al welfare Letizia Moratti intervenendo a Sky tg 24. "Noi abbiamo una capacità vaccinale rallentata dal fatto che non ci sono i vaccini", ha proseguito Moratti spiegando che "la nostra capacità sarebbe di 140mila dosi al giorno nei centri mssivi più quelli che potremmo fare attraverso le farmacie e le aziende".(Rem)