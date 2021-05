Covid: assessore Lazio, per studenti maturandi vaccino Pfizer

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Nel Lazio i primi di giugno parte l'open day vaccinale per gli studenti maturandi, con il vaccino Pfizer: "sarà una modalità molto semplice, con accesso sul portale". Lo ha detto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato al Tg3 Lazio. "Confermo le date 1,2 e 3 giugno, mentre il vaccino somministrato sarà Pfizer - ha spiegato D'Amato -. Sarà un momento molto important per consentire una maggiore serenità in un momento molto importante della vita, come quello dell'esame di maturità", ha concluso l'assessore.