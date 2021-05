Brasile: aperte indagini su minacce a senatori Commissione parlamentare inchiesta Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia federale del Brasile è stata incaricata di indagare sulle minacce ricevute da alcuni senatori che fanno parte della Commissione parlamentare d'inchiesta (Cpi) che indaga sulle presunte negligenze del governo del Brasile nella gestione dell'emergenza Covid-19. La presidenza della Cpi inoltrerà copia dei documenti in cui sono raccolte le minacce e gli insulti ricevuti nelle ultime settimane dai parlamentari. La richiesta di apertura delle indagini è stata avanzata in aula dal vicepresidente della commissione d'inchiesta, senatore Randolfe Rodrigues. "Signor presidente – ha affermato Rodrigues rivolgendosi al senatore Omar Aziz - notifichiamo che alcuni colleghi di questa Commissione parlamentare d'inchiesta hanno ricevuto minacce di diverso tipo, in un modo che mi sembra chiaramente un'azione coordinata", ha detto il senatore. Accettando la richiesta di invio degli atti alla polizia, il presidente della commissione Aziz ha affermato di essere a conoscenza delle minacce come atti "frequenti". "Sta diventando una routine, ma il nostro ruolo è continuare a lavorare qui", ha detto Aziz.(Nys)