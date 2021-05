Alitalia: Silvestroni (Fd'I), difendiamo asset strategici e diritti lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alitalia "è da troppo tempo un gigante dimenticato. Chiuderla è un'ipotesi che Fratelli d'Italia non prende in considerazione, perché avrebbe conseguenze disastrose sui livelli occupazionali e sui i costi sociali e di finanza pubblica, e garantirebbe a imprese battenti bandiera estera il monopolio del trasporto areo nei cieli italiani". Lo dice il capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione trasporti a Montecitorio, Marco Silvestroni. "Una soluzione concreta è possibile: utilizzare i tre miliardi pubblici già stanziati per riportare gli asset strategici di Alitalia sotto il controllo della Stato italiano, in modo da garantire alla Nazione un vettore che sia economicamente sostenibile e di dimensioni adeguate al nostro mercato aereo. Fratelli d'Italia difende gli asset strategici nazionali e i diritti dei lavoratori, lasciati soli in questa difficile battaglia". (Com)