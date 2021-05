Lombardia: Moratti, no a centralismo, federalismo sanitario intercetta meglio bisogni territori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il centralismo sanitario non sarebbe in grado di intercettare le esigenze e i bisogni dei territori: quando si affronta una pandemia è necessaria un'indicazione nazionale, ma quando si tratta di curare le persone, il lavoro fatto insieme tra Regioni, Comuni, istituzioni locali, terzo settore e medici di medicina generale è l'unico che può intercettare davvero i bisogni e capire come meglio curare, quindi in questo senso il federalismo è giusto”. Lo ha detto la vice presidente della Regione Lombardia e assessore al welfare Letizia Moratti intervenendo a Sky tg 24. (Rem)