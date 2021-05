Roma 2021: Calenda, non so che vuol dire appoggio Renzi, mia è candidatura civica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Cosa significa l’appoggio di Renzi? Non ne ho idea”. Lo ha detto Carlo Calenda, candidato sindaco di Roma per Azione intervenuto a Tg2post. Il leader di Italia viva, Matteo Renzi, a "Porta a Porta" ha detto infatti che tra Raggi e Gualtieri "voto Calenda tutta la vita". “Io a Roma farò una operazione civica senza loghi di partito. L’obiettivo è stimolare una grande reazione trasversale per le persone che si sono stancate della città allo sbando”, ha aggiunto.(Rer)