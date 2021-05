Roma 2021: Calenda, non è vero che Capitale è ingovernabile, è governata da inesperti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non è vero che Roma è ingovernabile. Il problema della politica italiana in generale e a Roma in particolare è che le persone che la governano non hanno alcuna esperienza amministrativa e gestionale”. Lo ha detto Carlo Calenda, candidato sindaco di Roma per Azione intervenuto a Tg2post. “Io penso di poter far meglio sennò non mi candiderei, ma soprattutto sono sicuro che si può far tornare Roma una città normale. Prima si fa tornare normale e poi una grande Capitale. Le due cose purtroppo vanno in sequenza”, ha aggiunto.(Rer)