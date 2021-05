Usa: Biden, con piano infrastrutture possiamo vincere sfida posta da Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha affermato che il piano messo a punto dalla sua amministrazione a sostegno delle infrastrutture è necessario per "vincere la concorrenza del 21esimo secolo" e “superare la Cina”. Parlando durante una visita ad uno stabilimento Ford in Michigan, Biden ha illustrato nuovi dettagli del pacchetto sulle infrastrutture, che include investimenti per 174 miliardi di dollari nel campo dei veicoli elettrici. “Il futuro dell'industria automobilistica è elettrico. Non si può tornare indietro ", ha detto l'inquilino della Casa Bianca a Dearborn, polo industriale alle porte di Detroit. “In questo momento la Cina è in testa nell’ambito di questa corsa, è un fatto", ha aggiunto Biden. "Stabiliremo un nuovo ritmo per i veicoli elettrici", ha concluso. Quello sulle auto elettriche è uno dei capitoli del piano per le infrastrutture da 2.300 miliardi di dollari, che andrebbe a finanziere le riparazioni di infrastrutture tradizionali come strade e ponti, espandere la banda larga e investire in nuove tecnologie e ricerca e sviluppo per affrontare il cambiamento climatico.(Nys)