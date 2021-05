Covid: assessore Lazio, dal 24 maggio prenotazioni per vaccino in farmacia, somministrazioni 1 giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio il 24 maggio partono le prenotazioni per il vaccino anti Covid in farmacia. Lo ha detto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato al Tg3 Lazio. Il ritardo per le vaccinazioni nelle farmacie del Lazio è dovuto al fatto che "non ci sono state consegnate le dosi del vaccino Johnson & Johnson, che è il vaccino dedicato alle farmacie - ha spiegato l'assessore -. Il 24 maggio partiranno le prenotazioni e il primo di giugno le somministrazioni in farmacia. Quindi anche in questo caso è un punto importante: sono oltre 1.300 le farmacie che hanno aderito", ha concluso D'Amato.(Rer)