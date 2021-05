Kosovo-Serbia: governo Pristina, riunione leader Balcani a Bruxelles non precede ripresa dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incontro informale tra i capi di governo dei Paesi dei Balcani occidentali, che sarà ospitato questa settimana a Bruxelles dall'Alto rappresentante per la politica estera dell'Ue Josep Borrell, non precede la ripresa del dialogo tra Kosovo e Serbia. Lo ha detto il portavoce del governo kosovaro, Perparim Kryeziu. "E' un luogo molto buono per avere discussioni aperte sugli obiettivi dei Paesi, sui rapporti con l'Ue e su altre forme di cooperazione", ha dichiarato il portavoce kosovaro all'agenzia di stampa "KosovaPress" in riferimento alla riunione organizzata da Bruxelles. Per quanto riguarda il dialogo Belgrado-Pristina, nei giorni scorsi il premier kosovaro Albin Kurti ha affermato che il Kosovo non farà ulteriori compromessi e farà della questione delle persone scomparse la principale priorità del dialogo. (segue) (Alt)