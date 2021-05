Balcani: presidente kosovara Osmani, superare ferite del passato per futuro comune nell'Ue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La domanda per la nostra regione non dovrebbe essere 'Se l'Unione europea?' ma 'Quando?'", ha proseguito la presidente kosovara, secondo cui "prima verrà completato il processo di allargamento ai Balcani prima sarà completo il progetto stesso dell'Ue". A suo modo di vedere, l'adesione del Kosovo nell'Ue rimane cruciale per il successo di questo progetto. Secondo Osmani, i rapporti di buon vicinato nella regione balcanica sono un altro elemento essenziale per l'integrazione europea. "L'adesione alla Nato rimane una priorità strategica", ha aggiunto la presidente kosovara secondo cui non bisogna lasciare spazio ad altri attori nella regione. (segue) (Alt)