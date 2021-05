Balcani: presidente kosovara Osmani, superare ferite del passato per futuro comune nell'Ue (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Repubblica del Kosovo, come Paese sovrano e indipendente, è un progetto permanente", ha dichiarato Osmani secondo cui "niente e nessuno può sovvertire questa realtà". "Le pericolose avventure dei cambiamenti dei confini dovrebbero essere respinte risolutamente da tutti noi, se desideriamo veramente la pace e la stabilità nella nostra regione", ha affermato la presidente kosovara nel suo discorso davanti agli altri capi di Stato dei Paesi dei Balcani. Secondo Osmani, la regione balcanica è "ancora ferita dal passato" e per questo va sottolineato che "la giustizia è una precondizione per la pace". "Possiamo muoverci verso nuovi capitoli quanto tutti comprendiamo i capitoli precedenti", ha osservato Osmani sottolineando che i crimini del "regime" dell'ex presidente jugoslavo Slobodan Milosevic "devono essere chiamati con il loro nome": "Crimini di guerra, crimini contro l'umanità e genocidio". In quest'ottica, secondo la presidente kosovara, la Serbia deve portare davanti alla giustizia gli autori di tali crimini. (Alt)