Roma 2021: Gualtieri, futuro Paese passa da elezioni in Campidoglio

- "Il futuro politico del Paese passa per le prossime elezioni in Campidoglio". Lo ha affermato il candidato del Pd alle primarie del centrosinistra per le elezioni del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri che, intervenendo all'assemblea Regionale del Pd Lazio, ha voluto sottolineare la rilevanza fondamentale della prossima scadenza elettorale romana. L'ex ministro dell'Economia ha anche ricordato l'importanza dell'area metropolitana della Capitale, che dovrà sempre di più integrarsi con la dimensione della città, un aspetto trascurato, secondo Gualtieri, dall'attuale amministrazione Raggi. Gualtieri ha poi sottolineato all'assemblea regionale del Pd le tre parole d'ordine con cui il centrosinistra potrà vincere le elezioni: "unità, concretezza e ambizione. Non dobbiamo limitarci a sanare cinque anni di cattiva amministrazione - , ha concluso Gualtieri - ma dobbiamo preparare il futuro di Roma dei prossimi venti anni". (Rer)