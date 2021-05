Roma: De Priamo (Fd'I), riconoscere tutela a lavoratori Ama addetti a pratiche Tari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da Fd'I solidarietà ai lavoratori dell'Ama addetti alla gestione delle pratiche Tari che stanno lavorando pur essendo in formazione ridotta e senza ricevere alcuna indennità di sportello, in un periodo in cui le pratiche anche da parte del comparto commercio vedono numerose richieste da parte delle imprese in crisi economica dovuta al Covid, analogo discorso vale per gli operatori della linea verde". E' quanto dichiara in una nota Andrea De Priamo, capogruppo di Fd'I in Campidoglio. "Chiediamo alla sindaca Raggi e a vertici dell'Ama di implementare il personale per lo svolgimento del servizio Tari presso gli sportelli e insieme di prevedere un'indennità ai lavoratori che svolgono questo tipo di mansione", conclude De Priamo.(Com)