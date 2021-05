Decreto Sicurezza alimentare: via libera definitivo da Senato con 208 voti favorevoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aula del Senato ha approvato in via definitiva il decreto in materia di sicurezza alimentare, già approvato dalla Camera. I voti favorevoli sono stati 208, 22 gli astenuti e nessun contrario. Il provvedimento è nato per evitare l'abrogazione dei reati previsti della legge 283 del 1962 avvenuta con l'entrata in vigore del decreto legislativo 27 del 2021 di adeguamento della normativa nazionale a un regolamento europeo del 2017. Se fosse rimasto in vigore, il decreto legislativo avrebbe determinato l'abrogazione delle contravvenzioni e dei principali illeciti amministrativi in materia di igiene delle sostanze alimentari e delle bevande.(Rin)