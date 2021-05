Covid: Pd, massima attenzione allo sport

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La capogruppo Pd alla Camera, Debora Serracchiani, e i deputati Patrizia Prestipino, Luca Lotti e Andrea Rossi, esprimono in una nota congiunta "tutta l'attenzione al mondo dello sport, alle problematiche delle lavoratrici e dei lavoratori di questo settore, alle difficoltà della associazioni sportive, e in particolare al mondo delle piscine. Un'attenzione costante in questi mesi e oggi lo abbiamo ribadito nell'incontro che con Marco Sublimi, portavoce del Coordinamento gestori impianti natatori, e Giorgio Lamberti, leggenda del nuoto italiano e presidente dell'Associazione gestori impianti sportivi italiani-Agisi". "Abbiamo ascoltato le tante difficoltà che stanno vivendo gli impianti sportivi - prosegue la nota - specialmente le piscine, che ancora oggi scontano restrizioni, e le preoccupazioni per le mancate aperture. A fronte degli ingenti danni economici, correlati alla difficoltà di gestione, chiedono: le riaperture degli impianti il prima possibile, un sostegno economico già nei prossimi decreti, e l'estensione del super bonus anche alla gestione degli impianti, che li aiuterebbe a ridurre i costi e potrebbe rappresentare un volano per la ripresa degli investimenti nello sport". (segue) (Com)