Covid: Pd, massima attenzione allo sport (2)

- "Noi riteniamo fondamentale il settore dello sport, anche per il suo ruolo sociale nelle nostre comunità, e ci siamo battuti in questi mesi per ottenere l'estensione del bonus del 110 per cento sugli spogliatoi, l'accesso al credito con Garanzia dello Stato per le società sportive, la proroga per le concessione degli impianti sportivi di proprietà pubblica, nuove risorse a fondo perduto per la santificazione degli impianti e il credito d'imposta su sponsorizzazioni e locazioni. Siamo convinti che il governo già a partire dal decreto Sostegni bis metterà le necessarie risorse per continuare a dare supporto al mondo dello sport, e che ci sarà un'attenzione nelle risorse a fondo perduto per quelle realtà dilettantistiche che con grande fatica gestiscono le piscine, e che ancora oggi vedono rinviata la riapertura della propria attività sportiva", concludono. (Com)