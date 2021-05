Covid: Zingaretti, finalmente stiamo uscendo dall'incubo, bene Draghi a riaprire graduale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Finalmente stiamo uscendo dall'incubo del Covid: grazie alle persone che hanno fatto sacrifici e rispettato le regole, al lavoro del personale sanitario e grazie alle vaccinazioni che vanno avanti". Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. "Meno male che non siamo stati ad ascoltare i no mask e quelli che volevano riaprire mentre la curva dei contagi era alta - aggiunge il governatore -. Ha fatto bene Draghi a riaprire in modo graduale, facendo parlare la scienza e i dati. Ora con la campagna vaccinale avviata possiamo riaprire e ridare all’Italia un futuro", conclude Zingaretti. (Rer)