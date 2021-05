Roma 2021: Raggi su mancato accordo M5s-Pd, alleanze si fanno su temi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla mancata alleanza con il Partito democratico per le elezioni amministrative di Roma "le alleanze si fanno sui temi concreti" e "Che cosa vogliono fare gli altri partiti rispetto ad Atac? La vogliono privatizzare? E sulle villette dei Casamonica che io ho abbattuto perchè hanno fatto finta di non vedere?". Lo ha detto Virginia Raggi, sindaca di Roma e candidata del M5s alle prossime elezioni amministrative, nella trasmissione DiMartedì che andrà in onda stasera su La7. (Rer)