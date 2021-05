Omofobia: Raggi, ddl Zan lavora su tema discriminazione, nostro faro è articolo 3 Costituzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul ddl Zan "non ho espresso la mia opinione perché nessuno me l'ha chiesta, a domanda però rispondo: secondo me il disegno di legge Zan sta lavorando sul tema della discriminazione e tutti hanno il diritto di essere assolutamente trattati con rispetto. Il nostro faro deve essere l'articolo 3 della Costituzione, sempre". Lo ha detto Virginia Raggi, sindaca di Roma e candidata del M5s alle prossime elezioni amministrative, nella trasmissione DiMartedì che andrà in onda stasera su La7. (Rer)