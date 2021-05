© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaCITTÀ METROPOLITANASi riunisce il Consiglio metropolitano in videoconferenza.La registrazione sarà disponibile sul sito dell'ente (ore 10.00)VARIEPresentazione del “Rapporto Giovani 2021 - La condizione giovanile in Italia promosso dall’Istituto Toniolo e dall’Università Cattolica (live sui canali social). Intervengono: Fabiana Dadone, Ministro per le Politiche giovanili, Monica Maggioni giornalista, Mauro Migliavacca, sociologo dell’Università di Genova, Alessandro Rosina, demografo, coordinatore scientifico Osservatorio Giovani dell’Istituto Toniolo, Antonella Sciarrone Alibrandi, Prorettore Università Cattolica del Sacro Cuore con la moderazione di Roberto Fontolan, responsabile comunicazione Istituto Toniolo.Diretta streaming (ore 10.00)Conferenza stampa dll'Università Bicocca di Milano per la presentazione di "IllusiOcean", la mostra itinerante che partirà il prossimo primo ottobre da Milanodiretta streaming (ore 11.00)Conferenza stampa di presentazione dei risultati della III edizione del progetto “NO2 NO Graziem ricerca sul biossido di Azoto a Milano” organizzata dai cittadini per l'aria. Partecipa l'assessore alla Mobilità del Comune di Milano, Marco Granelli.Diretta streaming (ore 11.30)“Vite scombussolate dalla pandemia”, organizzata dalla Fondazione Ambrosianeum con Lectio Magistralis dell’Arcivescovo Mario Delpini.Diretta streaming sulla pagina Facebook e sul Canale Youtube di Fondazione Ambrosianeum (Ore 17.30) (Rem)