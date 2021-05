Venezuela: presidente argentino Fernandez, problema diritti umani sta scomparendo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, ha affermato questo martedì che le violazioni dei diritti umani in Venezuela da parte del regime di Nicolas Maduro sono un "problema" che sta "scomparendo". "Lo dico molto francamente: molti a sinistra mi hanno criticato perché ho sostenuto il rapporto di (Michelle) Bachelet (Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani) quando ha denunciato azioni del governo venezuelano che violavano i diritti umani, ma ho anche lavorato per aiutare Bachelet a creare un ufficio permanente in Venezuela per monitorare il funzionamento dei diritti umani. E quel problema a poco a poco in Venezuela sta scomparendo" ha detto Fernandez in dichiarazioni rilasciate all'emittente "Radio 10". Secondo il presidente argentino la denuncia di Bachelet e la costituzione di un ufficio Onu a Caracas avrebbero quindi permesso di risolvere il problema evitando l'ipotesi di un intervento militare esterno. "C'è un modo per risolvere i problemi che non è quello di entrare con le armi in un paese", ha detto. (segue) (Abu)