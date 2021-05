Venezuela: presidente argentino Fernandez, problema diritti umani sta scomparendo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei fatti tuttavia il regime di Maduro non ha consentito fino ad oggi l'installazione dell' ufficio permanente delle Nazioni Unite a Caracas per monitorare le presunte violazioni dei diritti umani subite dai venezuelani. I tre funzionari Onu che si trovano attualmente nel Paese latinoamericano hanno inoltre i visti di lavoro scaduti in quanto Caracas non ha autorizzato il rinnovo dei permessi. La permanenza degli osservatori Onu inviati da Bachelet era stata concordata con Maduro nel 2019. In quel momento il regime venezuelano aveva manifestato una presunta disposizione ad assecondare, anche se parzialmente, le richieste dell'Alto Commissario che voleva l'insediamento di una dipendenza permanente nella capitale venezuelana. Attualmente gli inviato, non disponendo di un ufficio proprio, non possono operare in modo indipendente e devono chiedere il permesso al governo per qualsiasi movimento. (Abu)