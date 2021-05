Governo: Raggi, alleanza M5s-Pd in futuro solo se ci sono temi comuni oppure non è seria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'alleanza tra il Partito democratico e il Movimento 5 stelle in futuro, per le prossime elezioni politiche nazionali, ci vuole "se ci sono dei temi comuni che si possono portare avanti, sì, se si fa solo un'alleanza contro non è serio e non lo è nei confronti dei cittadini". Lo ha detto Virginia Raggi, sindaca di Roma e candidata del M5s alle prossime elezioni amministrative, nella trasmissione DiMartedì che andrà in onda stasera su La7. (Rer)