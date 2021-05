Viabilità: Aspi, da venerdì sera chiusure per lavori sulla A52 Tangenziale Nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società Autostrade comunica in una nota che sulla A52 Tangenziale Nord di MIlano, per consentire lavori di competenza della Società Milano Serravalle Milano Tangenziali, sarà chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento R37 Raccordo Fiera di Milano/A8 Milano-Varese e l'allacciamento SP35 Milano-Meda/A52 Tangenziale Nord, verso Monza, dalle 20.00 di venerdì 21 alle 6.00 di lunedì 24 maggio, in modalità continuativa. Saranno contestualmente chiusi i rami di allacciamento dalla A8 Milano-Varese sulla A52 Tangenziale Nord di Milano per chi, da Varese e da Milano, è diretto verso Monza. Si segnala che, al termine delle attività, da lunedì 24 maggio, sarà definitivamente chiuso lo svincolo di Novate Milanese, sulla SP46, di competenza della Società Milano Serravalle Milano Tangenziale. In alternativa, si consiglia, da Rho verso Monza, dopo la deviazione obbligatoria sulla A8 Milano-Varese verso Milano, immettersi sulla A4 Torino-Trieste in direzione di Brescia/Venezia, uscire allo svincolo di Cormano, percorrere la SP35 Milano-Meda verso Meda ed entrare sulla A52 Tangenziale Nord, verso Monza. Da Varese verso Monza, invece, percorrere la A8 Milano-Varese verso Milano e seguire il percorso alternativo sopra indicato. Infine da Milano verso Monza: immettersi sulla A4 Torino-Trieste verso Brescia/Venezia, uscire allo svincolo di Cormano e seguire le indicazioni per Monza, lungo la A52 Tangenziale Nord di Milano. (Com)