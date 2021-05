Credito: Commerzbank torna in attivo, profitto da 133 milioni di euro nel primo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Commerzbank è tornata in attivo, ottenendo nel primo trimestre del 2021 un profitto da 133 milioni di euro dopo la perdita da 291 milioni di euro nel 2020. “Dopo un ottimo inizio, nonostante la pandemia in corso, siamo diventati più fiduciosi per il resto dell'anno e stiamo aumentando le nostre previsioni”, ha commentato l'amministratore delegato Manfred Knof. Come riferisce il settimanale “Stern”, l'Ad è un deciso sostenitore della ristrutturazione di Commerzbank, che prevede tra l'altro il taglio di 10 mila unità di personale e la chiusura di centinaia di filiali su scala globale. Il costo stimato dell'operazione supera i 2 miliardi di euro. Al riguardo, Knof ha dichiarato. “Nella nostra nuova configurazione, ce la faremo con un numero significativamente inferiore di filiali. Prima del coronavirus, avevamo mille sedi in tutta la Germania. Nel 2023 ce ne saranno circa 450”. Nel 2020, il secondo istituto di credito tedesco dopo Deutsche Bank ha subito una perdita di 2,9 miliardi di euro a causa della crisi del coronavirus e della ristrutturazione. Per il 2021, Commerzbank spera di generare un reddito di circa 100 milioni di euro da commissioni più elevate per i conti correnti. Intanto, nel primo trimestre, gli utili hanno sperimentato un incremento del 35 percento a 2,5 miliardi di euro grazie all'aumento delle commissioni nette e agli effetti di valutazione positivi nelle operazioni di copertura. (Geb)