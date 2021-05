Roma 2021: Raggi, accordi ballottaggio? Dipende da programmi, io patto lo faccio con cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di eventuali accordi con il Pd per il ballottaggio "innanzitutto se ne parla al ballottaggio, ma poi se ne parla sulla base dei programmi. Io a Roma il patto lo faccio con i cittadini, ci sono dei punti di programma da portare avanti". Lo ha detto Virginia Raggi, sindaca di Roma e candidata del M5s alle prossime elezioni amministrative, nella trasmissione DiMartedì che andrà in onda stasera su La7. "Lei parte dall'assunto che sia io a dover appoggiare, ma potrebbe essere che siano loro a dovermi appoggiare", ha aggiunto rispondendo a una domanda posta da Alessandro Sallusti. Al conduttore Giovanni Floris, che le chiedeva se escludesse comunque un accordo con Fratelli d'Italia, Raggi ha poi replicato: "Il tema non è un pre-accordo, lo abbiamo visto con il primo governo Conte, se non c'è un accordo solido sui temi le alleanze crollano al primo Mojito. Un impegno con i cittadini si prende per cinque anni e non sull'onda emotiva del perché 'devo battere tizio o caio', perché poi con gli alleati ci devi governare 5 anni. E poi i temi si devono portare a casa, altrimenti non si tradisce l'alleanza ma il mandato con i cittadini che è molto più importante", ha concluso. (Rer)