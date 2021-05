Roma 2021: Raggi, Conte e M5s mi hanno sostenuto, nessun ricatto su consultazioni con Rousseau

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I ricatti non sono esattamente quello che io faccio. Ho cominciato a lavorare sulla piattaforma Rousseau, che era la piattaforma del Movimento, l'unica, dal mese di dicembre". Lo ha detto Virginia Raggi, sindaca di Roma e candidata del M5s alle prossime elezioni amministrative, nella trasmissione DiMartedì, che andrà in onda stasera su La7, rispondendo a chi le chiedeva se avesse ottenuto il sostegno del M5s alla sua candidatura minacciando di lanciare una consultazione sulla piattaforma Rousseau. "Il M5s e lo stesso presidente Conte mi sembra abbiano espresso molto chiaramente che io sono la candidata del M5s su Roma - ha aggiunto -. C'è da dire che il punto più basso dell'amministrazione capitolina si è raggiunto con Mafia Capitale: tutto quello che si vede e che stiamo facendo è frutto di un lavoro intenso durato cinque anni per far ripartire la macchina". (Rer)