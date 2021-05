Ama: Raggi, ruberie dal 2003 a oggi, altri non hanno visto o fatto finta di non vedere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I bilanci dell'Ama "che io ho approvato hanno mostrato ruberie da 2003 fino ad oggi, 18 anni di ruberie significa 250 milioni di buco, un quarto di miliardo che è passato sotto il naso dei cosiddetti esperti che nella peggiore delle ipotesi non hanno visto, nella migliore hanno fatto finta di non vedere". Lo ha detto Virginia Raggi, sindaca di Roma e candidata del M5s alle prossime elezioni amministrative, nella trasmissione DiMartedì che andrà in onda stasera su La7. (Rer)