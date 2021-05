Scuola: assessore Sanità Lazio, nessuna linea guida regionale su varianza genere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non esiste alcuna linea guida regionale sulla varianza di genere". Lo comunica in una nota l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. "L'azienda ospedaliera San Camillo-Forlanini, in accordo con l'assessorato alla Sanità e integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, ha infatti diffidato l’Istituto Metafora (Saifip) per avere inviato all'Ufficio scolastico regionale, senza alcuna autorizzazione e con il logo dell’azienda ospedaliera, il documento diffuso nel corso di un webinar - spiega l'assessore -. Peraltro un’azienda ospedaliera non può emanare nessuna linea guida, questo genere di documento è sempre di carattere Nazionale o Regionale. Rimango sorpreso di come sia stata possibile la successiva diffusione alle scuole da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, senza un preventivo accertamento della fonte e dei contenuti", conclude D'Amato.(Com)