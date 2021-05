Imprese: Francia, dipendenti EssilorLuxottica in sciopero per difendere posti di lavoro e sede

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dipendenti di EssilorLuxottica in Francia hanno scioperato oggi per chiedere al gruppo franco-italiano di il mantenimento dei posti di lavoro e della sede sociale all'interno dei confini francesi. Lo hanno reso noto i sindacati in un comunicato. Tra le richieste c'è anche quella di "riportare i volumi" di produzione in Francia, insieme ad un "nuovo accordo di telelavoro" ed a "misure di accompagnamento sociale degne" per i 300 dipendenti dei siti che chiuderanno, destinati al nuovo laboratorio di Wissous, nel dipartimento dell'Essonne. Secondo Christine Brisson, sindacalista della Confederazione generale del lavoro (Cgt), l'operazione che ha portato all'unione Essilor e Luxottica "non è una fusione". "Essilor si è fatto assorbire da Luxottica", ha detto Brisson, citata dai media francesi. Nel comunicato si denuncia "la preferenza o piuttosto la volontà italiana" che prevale "a tutti i livelli" del gruppo. I sindacati sostengono che la parte italiana punta a spostare la sede, attualmente a Charenton-le-Pont, non lontano da Parigi, a Milano, "per lasciare solamente una cassetta delle lettere in Francia". Il 20 maggio è prevista l'assemblea generale del gruppo. (Frp)