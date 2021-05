Milano: firmato protocollo tra Comune e forze armate per sicurezza su rete tpl cittadina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Firmato oggi dal Sindaco Giuseppe Sala e dal Generale di Brigata dell'Esercito Alfonso Miro e dal Generale Divisione Aerea dell'Aeronautica Francesco Vestito il protocollo tra il Comune di Milano e le Forze Armate che consentirà ai militari in divisa di viaggiare gratuitamente sulla rete del trasporto pubblico cittadino per garantire maggiore sicurezza e rispetto delle norme, comprese quelle anti Covid. Lo annuncia una nota del Comune di Milano in cui si segnala che "i militari di Esercito, Marina e Aeronautica costituiscono un efficace e non invasivo presidio di sicurezza e grazie a questo accordo potranno assistere il personale di bordo in caso di necessità. Sul fronte del contrasto alla diffusione della pandemia, poi, oltre a salvaguardare il rispetto delle norme di comportamento, i militari dovranno raccogliere alcuni dati strutturali indicati dall'Amministrazione sul numero di persone presenti sui mezzi e le tratte percorse". "Contributo importante - prosegue la nota - che si aggiunge alle iniziative già intraprese da Comune e Atm in questi mesi e che garantirà maggior presidio in previsione di un progressivo ritorno alla normalità e alle riaperture delle attività cittadine. Il protocollo, segno concreto della preziosa collaborazione tra istituzioni, apre una fase sperimentale di tre mesi durante la quale l'amministrazione e le Forze Armate monitoreranno il raggiungimento degli obiettivi dell'intesa".(Com)