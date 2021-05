Grecia: premier Mitsotakis, serve legge per accompagnare crescita verde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea si è posta l'obiettivo ambizioso di ridurre del 55 per cento le emissioni nocive entro il 2030: la Grecia deve definire con chiarezza la sua strategia per contribuire a questo risultato. Lo ha dichiarato il premier greco Kyriakos Mitsotakis, parlando in Parlamento oggi ad Atene. Secondo Mitsotakis, il tema del cambiamento climatico include "un forte senso di solidarietà intergenerazionale". "Dobbiamo definire nei dettagli un percorso in modo che la transizione diventi un processo dinamico che si consolidi in un modello di sviluppo verde del Paese, mentre abbiamo anche importanti strumenti finanziari", ha osservato Mitsotakis evidenziando l'esigenza di una legge sul clima in Grecia "per i prossimi 30 anni".(Gra)